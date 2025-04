Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Müll am Waldrand entsorgt

In Ehingen entsorgte ein Mann am Sonntag seinen Müll unerlaubterweise am Waldrand.

Ulm (ots)

Der 62-Jährige fuhr kurz nach 18 Uhr an der Deponieeinfahrt an der B311 vorbei und hielt mit seinem Auto am Feldweg. Dort versuchte er mehrere Mülltüten und Farbeimer unerlaubterweise zu entsorgen. Ein Zeuge beobachtete dies. Er notierte sich das Kennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Auf den Müllsünder kommt nun eine Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung zu.

