Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trickdiebe erbeuten Goldkette

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: 21.07.2025, 12.10 Uhr;

Eine goldene Kette entwendet haben dreiste Trickdiebe in Bocholt. Einer Seniorin waren der Mann und die Frau am Montagmittag aufgefallen. Diese hatten sich an den Briefkästen einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Münsterstraße aufgehalten und verdächtig verhalten. Als die Frau die beiden ansprach, fielen sie ihr unvermittelt um den Hals. Dabei öffneten sie unbemerkt ihre Halskette und ließen diese mitgehen. Der Mann wird auf etwa 40 Jahre geschätzt, er hat schwarze Locken, trug eine schwarze Brille sowie ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Die circa 25-jährige Frau hatte kurze schwarze Haare und eine schlanke Statur. Sie war mit einem kurzen T-Shirt in beige/braun bekleidet. Auffällig waren ihre lilafarben lackierten Zehennägel und fehlende Zähne in der oberen Zahnreihe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben. Lassen Sie sich auf offener Straße nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln. Diebe schaffen sich oftmals mit übertriebenen Dankesgesten und Umarmungen entsprechende Tatgelegenheiten. Halten Sie deshalb Abstand und seien sie misstrauisch, wenn Fremde körperliche Nähe suchen oder Ihnen unerwartet Gegenstände überreichen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell