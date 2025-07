POL-PDMT: LKW verliert Auflieger auf der L335

Diez (ots) - Am Dienstag, den 01. Juli, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez zusammen mit Mitarbeitern der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und der Verbandsgemeindeverwaltung Diez an insgesamt sechs Verkaufsstellen für Alkohol und Tabakwaren Testkäufe durch. Erfreulicherweise erhielt die eingesetzte 17-jährige Testkäuferin nur an einer Verkaufsstelle Tabakwaren. Bei allen anderen wurde sie zur Vorlage ...

