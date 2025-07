Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall beim Ausparken am Waldschwimmbad - Geschädigter gesucht

Nastätten Waldschwimmbad (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025, gg. 12:10 Uhr, passierte auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads Nastätten ein Unfall beim Ausparken. Ein rotes Autos stieß dabei gegen ein rechts daneben geparktes Auto. Die Unfallverursacherin rief erst von zuhause aus an und musste dann bei der Rückkehr zum Parkplatz feststellen, dass das andere Auto weg war. Dieses müsste auf der rechten Fahrzeugseite einen Schaden haben, vermutlich auch roten Fremdlack. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell