POL-PDMT: Verkehrskontrollen der Polizei Westerburg

Diez (ots) - Am vergangenen Sonntag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 01:00 Uhr einen Pkw, der in "Schlangenlinien" geführt werde. Der Zeuge folgte dem Pkw bis an ein Mehrfamilienhaus in der Heidestraße, wo er beobachten konnte, wie der Fahrer ausstieg und torkelnd im Wohnhaus verschwand. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Diez konnten den 47-jährigen Fahrer an seiner Wohnung antreffen. Ein ...

