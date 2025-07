Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen. Einbruch in Freibad

Katzenelnbogen (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Freitag, dem 27. Juni, brachen Unbekannte in das Freibad in Katzenelnbogen ein. Zunächst wurde durch den oder die Täter ein Loch in die Umzäunung geschnitten. Anschließend wurde ein Bewegungsmelder demontiert und die Tür zum Kassenraum aufgebrochen. Hierin wurden ein Stahlschrank und eine darin befindliche Geldkassette ebenfalls gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Wechselgeld entwendet. Anscheinend reichte der Betrag noch nicht aus, so dass auch ein Fenster zum angrenzenden Schwimmbadkiosk aufgehebelt wurde. Dort wurde ebenfalls ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, entgegen.

