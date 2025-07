Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrollen zur Kindersicherung - Polizei setzt auf Prävention

Hachenburg/Bad Marienberg (ots)

Am Sonntag, dem 29. Juni, führte die Polizeiinspektion Hachenburg in den Abendstunden gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Kindersicherung im Auto" durch. Die Maßnahmen fanden an den Freizeitbädern in Hachenburg und Bad Marienberg statt und verfolgten vor allem ein Ziel: Aufklärung und Prävention. Die Polizei überprüfte dabei, ob Kinder im Fahrzeug vorschriftsmäßig gesichert waren - mit Kindersitzen, Sitzerhöhungen und korrekt angelegten Gurten. Denn trotz gesetzlicher Regelungen und breiter Aufklärung sind immer wieder Mängel im Bereich der Kindersicherung festzustellen. Bei den Kontrollen konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Die Aktion unterstreicht die präventive Rolle der Polizei: Verkehrssicherheit beginnt nicht erst beim Unfallgeschehen, sondern im Alltag - mit bewussten Entscheidungen und richtigem Verhalten. Die Polizei wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen und dabei weiter auf einen dialogorientierten Ansatz setzen.

