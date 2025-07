POL-PDMT: Sachbeschädigung einer Schranke in Atzelgift - Zeugen gesucht!

Hachenburg/Bad Marienberg (ots) - Am Sonntag, dem 29. Juni, führte die Polizeiinspektion Hachenburg in den Abendstunden gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Kindersicherung im Auto" durch. Die Maßnahmen fanden an den Freizeitbädern in Hachenburg und Bad Marienberg statt und verfolgten vor allem ein Ziel: Aufklärung und Prävention. Die Polizei ...

mehr