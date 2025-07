Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Mühlenstraße;

Unfallzeit: 21.07.2025, zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Einen schwarzen BMW angefahren hat ein bislang Unbekannter in Stadtlohn. Das Fahrzeug hatte am Montag zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr an der Mühlenstraße auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts gestanden. Dort beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Pkw im linken Bereich des hinteren Stoßfängers. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell