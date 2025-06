Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW - Eine Person schwer verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Sonntag, 8. Juni 2025 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der K 23 zwischen Daubach und Bockenau ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Motorradfahrer mit einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern die K23 in Richtung Bockenau. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 64- jährige PKW-Fahrer, sowie sein Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR Die K23 wurde für ca. 2 Stunden während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

