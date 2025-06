POL-PDKH: 200 Meter lange Ölspur auf der Fahrbahn der L214

Hargesheim (ots) - Am Donnerstag, 05. Juni, 12:27 Uhr, touchierte ein LKW eine Hausecke im Bereich der Kreuzung Hunsrückstraße/Lindenstraße in Hargesheim und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Bad Kreuznach Telefon: 0671 92000-215 E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de Website: ...

mehr