Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zeugenaufruf

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.06.2025 gegen 13:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Rüdesheimer Straße / L 244 zwischen Bad Kreuznach und Rüdesheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 56-jähriger befuhr mit seinem PKW die L 244 von Rüdesheim in Richtung B 41. Gleichzeitig befuhr ein 41-jähriger mit seinem PKW die Rüdesheimer Straße stadtauswärts. Im genannten Kreuzungsbereich kam es infolge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und Betriebsstoffe ausliefen, die zunächst durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach und dann durch den städtischen Bauhof gebunden wurden. Der 41-jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein städtisches Krankenhaus verbracht, ist nach derzeitigem Stand jedoch nur leichtverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die u.a. Telefonnummer oder per E-Mail zu melden.

