Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Mutter von eigenem Sohn verletzt

Bellheim (ots)

Am Sonntagabend, den 02.02.2025, gegen Mitternacht, wurde der Polizeiinspektion Germersheim mitgeteilt, dass eine 65-jährige Frau von ihrem Sohn körperlich angegangen worden wäre. Die Frau wurde hierbei verletzt und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 38-jährige Sohn konnte in der Wohnung seiner Mutter angetroffen werden. Er war augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in einer Fachklinik vorgestellt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/e5hTU Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell