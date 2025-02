Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Kandel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden der Polizei Wörth am Rhein gegen 01:00 Uhr Knallgeräusche im Bereich der Rheinzaberner Straße in Kandel gemeldet. Im Bereich der Autobahnbrücke bei der Anschlussstelle Kandel-Mitte konnte eine männliche Person mit Taschenlampenlicht festgestellt werden, die sich anschließend in Richtung des angrenzenden Waldgebiets fußläufig entfernte. Der 25-Jährige wurde festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten zwei Böller und ein Feuerzeug aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um Böller, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Diese wurden entsprechend sichergestellt und ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzes wurde eingeleitet.

