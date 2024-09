FW Böblingen: Die Feuerwehr Böblingen beim Towerrun in Rottweil

Feuerwehr Böblingen

Die Feuerwehr Böblingen beim Towerrun in Rottweil

Böblingen

Am vergangenen Sonntag machten sich 4 Feuerwehrkameraden der Feuerwehr Böblingen auf den Weg zum Towerrun nach Rottweil. Den berühmten 246 m hohen Aufzugsturm mit seinen 1390 Stufen galt es in kompletter Einsatzmontur und mit einem Atemschutzgerät auf dem Rücken zu bezwingen. Hoch motiviert starteten Marcel Ruoff, Michael Büker, Luis Lang und Friedrich Wein in dieses sportliche und höchst anstrengende Abenteuer.

In der Kategorie "Feuerwehr mit Atemschutzmaske" erreichten Marcel Ruoff und Michael Büker mit einer persönlichen Bestzeit von 14:57 Minuten den 2. Platz. Luis Lang und Friedrich Wein konnten in der Kategorie "Feuerwehr ohne Atemschutzmaske" und einer Zeit von 27:49 Minuten ebenfalls eine hervorragende Zeit erzielen.

Neben dem sportlichen Spaß ist vor allem die Vorbereitung auf den jährlichen Towerrun ein perfektes Training für den Dienst bei der Feuerwehr, wo jederzeit und völlig ungeplant hohe körperliche Belastungen auf unsere Kameradinnen und Kameraden zukommen können.

