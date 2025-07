Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Pkw beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Schulstraße;

Tatzeit: 22.07.2025, zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr;

Einen Citroen C5 beschädigt haben bislang Unbekannte in Ahaus-Wessum. Das Auto hatte am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr an der Schulstraße gestanden. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er rundherum Schäden in Form von Kratzern fest. Insbesondere die rechte Fahrzeugseite wies erhebliche Beschädigungen auf. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

