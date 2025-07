Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneut schlagen Trickdiebe zu

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Von-Galen-Straße, Barloer Weg / Sauerbruchstraße;

Tatzeit: 22.07.2025, 11.25 Uhr, 12.00 Uhr;

Erneut sind Trickbetrüger in Bocholt aktiv geworden. Am Dienstag gegen 12.00 Uhr sprach ein Mann eine ältere Frau an der Von-Galen-Straße aus einem anthrazitfarbenen Auto an und verwickelte sie in ein Gespräch. Er umarmte die Frau und küsste mehrmals ihre Hände. Nachdem der Mann und seine Beifahrerin sich in unbekannte Richtung entfernt hatten, bemerkte die Geschädigte den Verlust ihrer Halskette und mehrerer Ringe, die sie zuvor getragen hatte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, kurze bis mittellange schwarze Haare, schwarz/graues Hemd und sprach englisch sowie ukrainisch oder russisch. Die Frau hatte eine kräftige Statur und war mit einer Bluse mit Blättermuster sowie einem Kopftuch mit Blumenmuster bekleidet.

Ebenfalls am Dienstag, etwa gegen 12.00 Uhr, sprach ein Mann aus einem Fahrzeug im Bereich Barloer Weg / Sauerbruchstraße eine Seniorin an. Mit dem Vorwand, ihr ein Geschenk machen zu wollen, legte er ihr eine wertlose Modeschmuckkette an. Die Frau lehnte ab und ging. Später musste sie feststellen, dass der Unbekannte ihre Weißgoldkette unbemerkt abgenommen und entwendet hatte. In dem Auto mit Münchener Kennzeichen waren zwei Männer unterwegs gewesen. Der Beifahrer war etwa 50 Jahre alt, circa 1,75 - 1,80 Meter groß und kräftig. Er hatte graue Haare sowie einen grauen Bart und trug ein weißes Hemd. Der Fahrer konnte nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben. Lassen Sie sich auf offener Straße nicht in Gespräche mit Unbekannten verwickeln. Diebe schaffen sich oftmals mit übertriebenen Dankesgesten und Umarmungen entsprechende Tatgelegenheiten. Halten Sie deshalb Abstand und seien sie misstrauisch, wenn Fremde körperliche Nähe suchen oder Ihnen unerwartet Gegenstände überreichen. Angehörige werden gebeten, ihre Eltern und Großeltern zu sensibilisieren. (ms)

