POL-K: 250519-3-K Verkehrsunfall zwischen Streifenwagen und Radfahrer (44) - VU-Team-Einsatz in Köln-Niehl

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem beteiligten Radfahrer (44) am Montagmorgen (19. Mai) in Niehl ist der 44-Jährige schwerverletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Kölner zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Polizisten blieben unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Streifenwagen gegen 10 Uhr auf einer Einsatzfahrt von der Niehler Straße in Richtung Kölner Norden unterwegs.

In Höhe der Friedrich-Karl-Straße / Niehler Straße waren die Beamten dann mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot in die Kreuzung gefahren und hatten dort zunächst den Streifenwagen abgebremst. Beim Anfahren sollen sie dann den in Richtung Nippes fahrenden Mann erfasst haben, der auf dem Radweg der Friedrich-Karl-Straße parallel hinter einem Linienbus fuhr.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist derzeit noch im Einsatz und sichert die Spurenlage vor Ort. Der Streifenwagen und das Fahrrad wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Friedrich-Karl-Straße in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie die Befragung von Zeugen dauern weiter an. (bg/al)

