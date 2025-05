POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch riskanten Überholvorgang - Zeugen gesucht

Linz am Rhein (ots) - Am Montag kam es im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr auf dem Burgplatz in Linz am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den rechten Kotflügel eines ordnungsgemäß geparkten PKW Suzuki Jimny. Anschließend hinterließ der Unfallverursacher einen Zettel mit einer Handynummer am PKW des Geschädigten. Die angegebene Handynummer war falsch. Mögliche Zeugen werden gebeten, ...

