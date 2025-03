POL-PPKO: Verkehrsunfall am Friedrich-Ebert-Ring

Koblenz (ots) - Eine bislang unbekannte Täterin hat am Dienstag, 21.01.2025 gegen 10:30 Uhr in der Straße Löhrrondell in Koblenz die Geldbörse inklusive Inhalt des Geschädigten entwendet. Mittels der darin befindlichen EC-Karte wurden gegen 10:42 Uhr an einem Geldausgabeautomaten der Sparkasse Koblenz in der Bahnhofstraße 11 in 56068 Koblenz 1000 Euro Verfügungen getätigt. Ein Foto der Täterin ist in unserem ...

mehr