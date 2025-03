Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach Diebstahl mit anschließender Verwertungstat

Koblenz (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Dienstag, 21.01.2025 gegen 10:30 Uhr in der Straße Löhrrondell in Koblenz die Geldbörse inklusive Inhalt des Geschädigten entwendet. Mittels der darin befindlichen EC-Karte wurden gegen 10:42 Uhr an einem Geldausgabeautomaten der Sparkasse Koblenz in der Bahnhofstraße 11 in 56068 Koblenz 1000 Euro Verfügungen getätigt.

Ein Foto der Täterin ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/53VRXws

Wer kann Hinweise zur Identität geben? Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, diese unter der 0261-10353162 oder der 0261-10353161 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell