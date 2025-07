POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (12.07.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (14.07.2025), 08.30 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Friseursalon in der Bahnhofsstraße zu verschaffen. Die Unbekannten scheiterten jedoch. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Besonders schweren Diebstahls sowie ...

mehr