POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots) - Bergheim - Am gestrigen Montag (14.07.2025) kam es zu einem Unfall in der Diebelbachstraße. Gegen 10.40 Uhr wich ein 62-jährigen Autofahrer offenbar einer Katze aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Schließlich blieb er im Graben stehen. Bei dem Unfall wurde der 62-Jährige leicht verletzt. An dem Auto des Mannes entstand ein Sachschaden von rund ...

