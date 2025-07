Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Motorradfahrer und gibt Tipps für alle Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Am vergangenen Samstag (12.07.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg sowie der Verkehrspolizei Donauwörth und Autobahnpolizei Gersthofen Motorradkontrollen in den Landkreisen Augsburg und Aichach durch. Im Rahmen dessen kontrollierten die Beamten rund 20 Motorradfahrer. Die Polizei stellte hierbei Verstöße, u.a. wegen eines örtlichen Durchfahrtverbots, Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund von Veränderungen am Motorrad sowie nicht mitgeführter Dokumente fest. Zudem unterbanden die Beamten in zwei Fällen die Weiterfahrt.

Im Rahmen der Kontrollen wollten Polizeibeamte einen 18-jährigen Motorradfahrer auf der Verbindungsstraße von Mickhausen nach Birckach kontrollieren. Dieser fuhr weiter und missachtete die Anhaltung. Die Einsatzkräfte folgten dem 18-Jährigen und stoppten ihn in Birkach. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige die Abgasanlage an dem Motorrad verändert hat. Dadurch veränderte er das Abgas- / und Geräuschverhalten des Motorrades. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des jungen Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 18-jährigen Mann.

Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen derartige Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können.

Zudem werden Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für einen sichere Motorradsaison können alle Verkehrsteilnehmer sorgen - nicht nur Motorradfahrer!

Damit alle Verkehrsteilnehmer sicher am Ziel ankommen, hat die Polizei folgende Hinweise:

Tipps für Autofahrer:

- Unterschätzen Sie die Geschwindigkeit von Motorrädern nicht. Diese ist oft schwer einschätzbar. - Achten Sie auf den Schulterblick und denken Sie an den toten Winkel. - Seien Sie besonders im Bereich von Einmündungen bzw. Kreuzungen aufmerksam, aber auch beim Spurwechsel, Überholen oder Wenden:

> Motorradfahrer werden leicht übersehen.

> Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig vor Abbiegevorgängen setzen.

> Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Tipps für Motorradfahrer:

- Prüfen Sie die Ausstattung und Ausrüstung.

Beachten Sie hierbei die "vier großen B":

> richtige und sichere Bereifung

> Bremsanlagen

> Beleuchtung

> Bekleidung

- Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit. - Fahren Sie immer mit Licht und seien Sie stets bremsbereit. - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an. - Schneiden Sie keine Kurven. - Fahren Sie bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn besonders vorsichtig. - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander. - Tragen Sie Sicherheitskleidung. - Tragen Sie immer einen Helm. - Führen Sie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit. - Werden Sie durch reflektierende Kleidung sichtbar.

Ein Video hierzu aus dem Jahr 2024 finden Sie unter folgendem Link: https://www.facebook.com/polizeiSWN/videos/7813193498711496/

Das Social Media Team des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hat zu diesem Thema im März Beiträge in den sozialen Netzwerken veröffentlicht:

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell