POL Schwaben Nord: 1298 - Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Supermarkt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (13.07.2025) verschafften sich drei männliche Personen im Alter von 13 bis 16 Jahren unerlaubt Zugang zu einem Supermarkt in der Bürgermeister-Auernhammer-Straße. Gegen 20.15 Uhr meldeten Passanten mehrere Personen in dem Supermarkt bei der Polizei. Einsatzkräfte stoppten die drei Tatverdächtigen im Nahbereich. Hierbei hatten sie Diebesgut im niedrigen dreistelligen Bereich bei sich. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigten der drei Personen und übergaben sie nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen an diese. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch gegen das Trio.

