Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Koblenz (ots)

Einen dreisten Fahrraddieb konnten die Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 am gestrigen Montag auf frischer Tat erwischen. Gegen 13 Uhr stellte ein Mann sein hochwertiges E-Mountainbike am Fahrradständer vor dem Koblenzer Löhr-Center ab und sicherte dieses mit einem Kettenschloss. Trotz des Schlosses wurde das E-Bike kurze Zeit später entwendet. Während der anschließenden Anzeigenaufnahme sichteten die eingesetzten Beamten den Beschuldigten, wie dieser auf dem gestohlenen Fahrrad die Hohenfelder Straße befuhr. Nach zurückgelegtem Sprint der Beamten konnte der Beschuldigte an der Kreuzung Hohenfelder Straße / Am Wöllershof eingeholt und gefesselt werden. In einem mitgeführten Beutel konnten Bolzen- und Seitenschneider, die wahrscheinlich als Tatmittel genutzt wurden, aufgefunden werden. Die Fahrt endete für den 25-Jährigen aus Brodenbach auf der Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell