Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tierischer Einsatz im Rheinbrohler Wald

Koblenz (ots)

Einen Einsatz der besonderen Art erlebten Angehörige der Polizeiinspektion Linz in der Nacht vom 06. auf den 07. Januar im Bereich Rheinbrohl. Eine 24-jährige Frau aus Hessen hatte sich inmitten eines Waldgebiets ihr Nachtlager, bestehend aus einer Hängematte, eingerichtet, als sie gegen Mitternacht plötzlich von Wildschweinen umringt wurde und sie keinen anderen Ausweg sah, als den polizeilichen Notruf zu tätigen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zusammen mit einem Jagdausübungsberechtigten hatten die Schweine die Örtlichkeit bereits unverrichteter Dinge verlassen, die Mitteilerin konnte sodann ihre Hängematte unbeschadet verlassen und wurde durch die Streifenwagenbesatzung aus dem Wald geleitet. Unglücklicherweise trat die mit einem Rucksack bepackte Dame in ein Erdloch und zog sich hierbei einen Bänderriss zu, der in einem Krankenhaus in Linz ärztlich versorgt werden musste. "Schwein gehabt" kann demnach in diesem Fall tatsächlich nicht mit "Glück gehabt" gleichgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell