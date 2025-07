Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1296 - Paar löst Großeinsatz aus

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (13.07.2025) gerieten ein 24-Jähriger und eine 28-Jährige in Wassernot im Bereich der Lechrainstraße. Gegen 16.30 Uhr badeten der 24-Jährige und seine 28-jährige Begleiterin nach derzeitigen Erkenntnissen trotz Badeverbots im Bereich des Wasserkraftwerkes. Hierbei wurden sie offenbar von der Strömung erfasst und gerieten in Wassernot. Eine Passantin bemerkte dies und verständigte umgehend den Notruf sowie einen Mitarbeiter des Kraftwerkes. Der Mitarbeiter stellte daraufhin die Turbinen ab. So konnte sich die 28-Jährige vor der Rechenräumanlage in Sicherheit bringen. Der 24-Jährige konnte sich nicht selbstständig aus seiner Notlage befreien. Ein Polizeibeamter sprang deshalb ins Wasser und half dem Mann zusammen mit der Wasserwacht an Land. Der 24-Jährige und die 28-Jährige wurden zur weiteren Überprüfung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verbotenen Badens gegen den 24-Jährigen und die 28-Jährige.

