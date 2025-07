Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1293 - Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am Freitag (11.07.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Gegen 19.30 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Friedberger Straße in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. An einer Ampelkreuzung wollte der 38-Jährige verkehrswidrig nach links abbiegen. Parallel fuhr links neben ihm eine Straßenbahn. Beim anschließenden Linksabbiegen des 38-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Durch die Kollision wurden der 38-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt. Beinahe sämtliche Fahrzeuginsassen der Straßenbahn blieben unverletzt. An der Straßenbahn entstand ein immenser Schaden an der Fahrzeugfront. Ein entsprechender Schaden entstand linksseitig am Kleintransporter. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 38-Jährigen.

