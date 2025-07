Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1294 - Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Samstag (12.07.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Aindlinger Straße. Gegen 12.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des der Tankstelle, wie ein 26-Jähriger Getränke aus dem Regal nahm und in seinen Rucksack steckte. Der 26-Jährige verließ anschließend die Tankstelle ohne die Artikel zu bezahlen. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 26-Jährige in unmittelbarer Nähe der Tankstelle angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten die Getränke und stellten diese sicher. Der Beuteschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 26-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell