Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Interview im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zum Thema Antiziganismus

Augsburg (ots)

Augsburg - Im Rahmen eines Projektes in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Arbeitsstelle Antiziganismus Bayern (EAAB) fand am heutigen Freitag (11.07.2025) ein Interview mit Beteiligung des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am Holbein-Gymnasium zum Thema "Antiziganismus" statt.

Die BIGE (Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus) rief vergangenes Jahr ein Begegnungsformat ins Leben, dessen Bestandteil nun ein mehrtägiger Workshop am Holbein-Gymnasium war.

Das Interview war Abschluss eben dieses Workshops, in dem das Thema Antiziganismus bei den 11. Klassen sowie im Rahmen einer Lehrerfortbildung, beleuchtet wurde. Als Höhepunkt dieses Workshops, führte Herr Harald Frießner, Referent des Beauftragten der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus und Frau Marcella Reinhardt, Vorsitzende Deutscher Sinti und Roma Schwaben e.V. durch das Interview.

Seitens des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nahm Monika Krawehl, stellvertretende Leiterin des Sachgebietes E3 (Kriminalitätsbekämpfung) an der Veranstaltung teil.

