POL-DN: Fußgängerin leicht verletzt

Linnich (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Linnicher Ortsteil Tetz am Mittwochmittag (13.11.2024) zu einem Brand in einem Geräteschuppen an der Tennishalle. Gegen 13:30 Uhr entdeckte eine 33-Jährige aus Tetz eine Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Trotz deren Einschreiten konnte die Beschädigung diverser Geräte zur Grünpflege nicht verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in ...

