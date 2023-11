Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern - Nachträglicher Zeugenaufruf zu Vorfall auf Oldenburger Straße

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Dienstag, 10.10.23, zur Mittagszeit, kam es zu einem Vorfall auf der Oldenburger Straße in Höhe des dortigen Baumarktes, Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Nach vorangegangenen Uneinigkeiten im Straßenverkehr begab sich der 57-jährige Fahrzeugführer des einen Pkw in der Rotphase einer Lichtzeichenanlage zu dem Führer des zweiten beteiligten Pkw, einem schwarzen BMW, um die Situation zu klären. Auf Höhe dessen Fahrertür befindlich, wurde der 57-Jährige von dem BMW-Fahrer nach einem kurzen Wortgefecht von diesem plötzlich durch das geöffnete Fenster am Oberarm ergriffen und zu sich gezogen. Zeitgleich fuhr der BMW-Fahrer an. So wurde der 57-Jährige mehrere Meter mitgezogen und erlitt durch den Sturz nach Loslassen des BMW-Fahrers mehrere Prellungen und Hämatome. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer/die Fahrerin eines entgegenkommenden weißen Mercedes, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

