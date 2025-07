Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS West / FR München - Am Donnerstag (10.07.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin auf der A8. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer und drei Personen leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr war die 21-jährige Autofahrerin auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der 64-jährige Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf die A8 auf und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Die 21-Jährige bremste nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der Motorradfahrer offenbar zu spät und kollidierte mit dem Dacia der 21-Jährigen. Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige sowie ihre zwei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung München für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden vom rund 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell