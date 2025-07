Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin zieht sich bei Alleinunfall schwere Verletzungen zu

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

(TB) Eine Seniorin verlor am frühen Donnerstagabend auf der L 770 bei Sundern die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Straße ab. Bei dem Alleinunfall zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Die Frau aus dem Raum Osnabrück befuhr gegen 19:10 Uhr mit ihrem Opel die Straße "Alter Postweg" in Richtung Bohmte. Kurz hinter der Schepshaker Straße kam sie auf gerader Strecke aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab. Hier durchfuhr sie zunächst einen Graben und krachte dann gegen die Grabenüberführung einer Hofzufahrt. Durch die Wucht der Kollision schleuderte das Auto wieder in Richtung Straße und kam an einem Findling auf der Seite liegend zum Stehen. Die 70-Jährige wurde seitens der Feuerwehr aus dem stark beschädigte Meriva geborgen. Nach erster medizinischer Behandlung vor Ort führte sie ein Rettungswagen dem Krankenhaus Damme zu. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell