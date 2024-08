POL-OH: Lkw-Brand auf der BAB 4, Fahrtrichtung Osten, km 339

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Unfall beim Abbiegen Heringen. Am Dienstag (27.08.), gegen 15:30 Uhr, befuhr der 39-jährige Fahrer eines Seat Cupra die Eisenacher Straße in aufsteigende Richtung. Zeitgleich befuhr die 39-jährige Fahrerin eines Ford S-Max diese Straße in absteigende Richtung und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße "Am Biegenrain" abbiegen. Dabei kollidierte der 39-Jährige aus noch ...

mehr