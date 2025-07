POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Porta Westfalica (ots) - (TB) Auf der Bundesstraße 482 in Höhe Fähranger kollidierte am Dienstagnachmittag ein Lastwagen mit einem Mann, der plötzlich auf die Straße trat. Der Senior erlag in der Folge seinen schweren Verletzungen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 17:10 Uhr der Sattelzug einer Mindener Spedition entlang der B 482 in Richtung Autobahn. Als sich der Fahrer der Straße "Fähranger" ...

