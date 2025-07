Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wird von Lastwagen erfasst

Porta Westfalica (ots)

(TB) Auf der Bundesstraße 482 in Höhe Fähranger kollidierte am Dienstagnachmittag ein Lastwagen mit einem Mann, der plötzlich auf die Straße trat. Der Senior erlag in der Folge seinen schweren Verletzungen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr gegen 17:10 Uhr der Sattelzug einer Mindener Spedition entlang der B 482 in Richtung Autobahn. Als sich der Fahrer der Straße "Fähranger" näherte, trat unvermittelt von rechts ein sein Fahrrad schiebender Fußgänger auf die Straße. Trotz Vollbremsung und eines Ausweichversuchs konnte der 40-jährige Trucker eine Kollision mit dem Portaner nicht mehr verhindern. Der 81-Jährige zog sich beim Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde vor Ort notärztlich behandelt. Trotz intensivmedizinischer Betreuung verstarb der Mann kurze Zeit später im Mindener Klinikum. Infolge der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Fahrtrichtung Autobahn rund drei Stunden komplett gesperrt.

