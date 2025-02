Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße/ Unfall mit vier Fahrzeugen

Coesfeld (ots)

Zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen kam es am Montag (03.02.25) an der Kreuzung Lüdinghauser Straße, Steinfurter Straße, Davensberger Straße. Gegen 17.30 Uhr wollte sich ein 55-jähriger Lüdinghauser mit seinem Auto von der Steinfurter Straße rechts in Fahrtrichtung Davensberger Straße einordnen. Zwei unbekannte Motorradfahrer überholten ihn in dem Augenblick rechts, worauf der Lüdinghauser nach links auswich und einem verkehrsbedingt haltenden 36-jährigen Nordkirchener auffuhr. Dieser erlitt leichte Verletzungen, benötige jedoch vor Ort keine medizinische Betreuung.

Wenig später suchten die beiden Motorradfahrer die Polizeiwache in Lüdinghausen auf. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell