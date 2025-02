POL-COE: Coesfeld, Rottkamp/ Bleche und Rinnen gestohlen

Coesfeld (ots) - Auf der L551 sind am Sonntag (02.02.25) zwei Autos in der Bauerschaft Weddern zusammengestoßen. Gegen 18.30 Uhr wollte eine 86-jährige Autofahrerin aus Dülmen aus einer Zufahrt auf die Landstraße nach rechts in Fahrtrichtung Dülmen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 77-jährigen Autofahrer aus Dülmen, der in Fahrtrichtung Dülmen unterwegs war. Rettungswagen brachten beide in ...

mehr