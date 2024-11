Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisiert überholt und überschlagen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am Samstagabend (09.11.2024) wurde der Polizei gegen 20:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Münsterstraße (B513) gemeldet. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 33-jähriger Mann aus Sassenberg mit seinem Pkw die Münsterstraße, aus Greffen kommend, in Fahrtrichtung Harsewinkel. In Höhe der Einmündung Im Venne und damit in einer leichten Rechtskurve, beabsichtigte der Mercedes-Fahrer einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Während des Überholvorgangs kam der Unfallverursacher dann mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 150 Meter auf der angrenzenden, unbefestigten, Bankette und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend brach der Mercedes nach rechts aus und kollidierte auf der Fahrbahn der Münsterstraße mit dem Heck eines weiteren Pkw, der ebenfalls in Richtung Harsewinkel unterwegs war. Dieser Pkw VW Golf, gesteuert von einem 43-jährigen Harsewinkler, wurde infolge der Kollision nach links in den Graben katapultiert, überschlug sich und kam abschließend, auf dem Dach liegend, an einem Straßenbaum zum Stillstand. Der unfallverursachende Mercedes schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte zunächst mit einem Vorwegweiser, schlug dann in den Straßengraben ein und wurde zurück auf die Fahrbahn katapultiert. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam ebenfalls auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der alleine im Fahrzeug befindliche Sassenberger war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich letztlich, schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt, selbst aus seinem Pkw befreien. Er sowie die sechs leicht verletzten Fahrzeuginsassen des VW Golf wurden am Unfallort durch die Besatzungen von vier RTW und durch zwei hinzugezogene Notärzte erstversorgt. Anschließend wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gefahren. Bei den weiteren Fahrzeuginsassen des VW Golf handelte es sich um die Frau (44 Jahre), sowie die Kinder (5, 8, 11, und 13 Jahre) des Fahrers. Beim unfallverursachenden Mercedes-Fahrer wurde durch Polizeikräfte im Verlaufe der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Im Krankenhaus wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Die Münsterstraße musste im Bereich der Unfallstelle, für die Bergung der Fahrzeuge und für die Dauer der Unfallaufnahme, komplett gesperrt werden. Die Maßnahmen wurden durch Feuerwehrkräfte der Löschzüge Harsewinkel und Versmold unterstützt. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeikräfte abgeleitet. Die Gesamtschadenshöhe wird durch die Polizei auf 82.500 EUR geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

