POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/Einbruch in Jugendtreff

In den Jugendtreff am Niederstockumer Weg brachen unbekannte Tatverdächtige am Wochenende ein. Im Zeitraum zwischen Freitag (31.01.), 21.30 Uhr und Montag (03.02.), 07.15 Uhr schlugen sie offenbar mit einem Stein eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Hier scheiterten sie vermutlich an verschlossenen Innentüren. Sie verließen das Gebäude nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

