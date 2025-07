Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Erneuter Raubüberfall auf Tankstelle

Minden (ots)

(TB) Zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen suchte ein Räuber am Mittwochnachmittag eine Tankstelle in der Stiftsallee heim. Auch in diesem Fall erbeutete der bisher Unbekannte einen kleinen Bargeldbetrag.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat ein Pärchen gegen kurz vor 16:00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Anschließend ging der Mann zielgerichtet auf den Kassentresen zu. Hierbei erkannte ihn der Angestellte als denjenigen wieder, der die Tankstelle bereits am Sonntagabend überfallen hatte (wir berichteten). In der Folge forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Dies untermauerte er, indem er eine Hand in der Jackentasche hielt und dem Opfer das Vorhandensein einer Waffe suggerierte. Zudem trug der Täter dieselbe Sporttasche wie bei der der ersten Tat bei sich. Der 28-Jährige übergab daher das Bargeld aus der Kasse sowie einige Zigarettenschachteln und mehrere E-Zigarettenpackungen. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Bärenkämpen.

Der akzentfrei Deutsch sprechende Täter wird bei einer Größe von 180 Zentimetern als schlank beschriebenen und auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Bekleidet war der Brillenträger mit einem dunkelblauen Kapuzenpulli, einer hellgrauen Jogginghose, weißen Socken, dunkelblauen Turnschuhen und einem schwarzen Base-Cap mit grauem Schirm. Zudem war mit einem Mund-Nasen-Schutz. Die mit anwesende, aber nicht aktiv eingreifende Frau wird auf 20 bis 25 Jahre sowie einer Größe von 170 Zentimetern geschätzt. Sie hatte blonde Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und trug ein Cap. Auch sie sprach hochdeutsch.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

