Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bottostraße;

Tatzeit: 19.05.2025, zwischen 12.00 Uhr und 19.05 Uhr;

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Bottostraße in Gronau. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Wohnungstür im Obergeschoss und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich Montag im Tagesverlauf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell