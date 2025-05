POL-BOR: Isselburg - Unbekannte entwenden Wohnmobil

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Biemenhorster Weg; Tatzeit: zwischen 18.05.2025, 22.30 Uhr und 19.05.2025, 08.00 Uhr; In ein Reihenhaus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Biemenhorster Weg in Bocholt. In der Nacht zu Montag hatten sich die Einbrecher an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. ...

