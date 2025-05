POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Baustelle

Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg, Stromberg; Unfallzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr; Eine Unfallflucht beobachtet haben zwei Kinder an der Straße Stromberg in Isselburg. Am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr bemerkten die beiden auf dem Parkplatz der Gesamtschule einen silberfarbenen BMW. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der Wagen zunächst in ein Pflanzbeet seitlich an der unteren Parkreihe und kurz darauf in das Beet an ...

