Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallverursacherin flüchtet

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Stromberg;

Unfallzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr;

Eine Unfallflucht beobachtet haben zwei Kinder an der Straße Stromberg in Isselburg. Am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr bemerkten die beiden auf dem Parkplatz der Gesamtschule einen silberfarbenen BMW. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der Wagen zunächst in ein Pflanzbeet seitlich an der unteren Parkreihe und kurz darauf in das Beet an der oberen Reihe. Anschließend fuhr der BMW gegen die Laterne zwischen dem Parkplatz und der dortigen Skaterbahn. An der Bepflanzung und der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kinder konnten sehen wie der Wagen nach dem Unfall anhielt und Fahrerin und Beifahrer die Plätze tauschten, bevor sie über die Straße Stromberg davonfuhren. Die Frau hatte braune, zum Zopf gebundene Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt und einer olivgrünen Hose bekleidet. Der Mann hatte schwarze Haare und trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

