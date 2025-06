POL-ME: Innenminister Herbert Reul beim Aktionstag "sicher. mobil. leben - Kinder im Blick" - 2506013

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein (ots)

Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher. mobil. leben - Kinder im Blick" war der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, am Dienstag, 3. Juni 2025, an der Monheimer Grundschule am Lerchenweg zu Gast. Er informierte sich vor Ort über die zahlreichen Aktionen, die in diesem Jahr gezielt die schwächsten Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr - Kinder - in den Fokus stellen.

Zu diesem Zweck finden landesweit in der Nähe von Schulen Verkehrskontrollen sowie Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung und Schulwegsicherung durch die Polizei statt.

An der Grundschule am Lerchenweg in Monheim am Rhein konnten die Kinder der dritten und vierten Klassen unter Anleitung von Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsunfallprävention ganz konkret ihr Verhalten im Straßenverkehr trainieren. Ob Radfahrtraining, "Toter Winkel" oder "Sicherheit durch Sichtbarkeit": die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer lernten spielerisch worauf es auf dem Schulweg und im Verkehr ankommt.

Das zentrale Anliegen von "sicher. mobil. leben - Kinder im Blick" richtet sich somit zugleich an Kinder wie Erwachsene. Während die Eltern zum Beispiel zu den Themen "Elterntaxi" und "Geschwindigkeit" sensibilisiert werden, werben die Verkehrspolizistinnen und -polizisten auch bei den Kindern altersgerecht für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Herbert Reul betonte die Relevanz der Aktion: "Jedes Kind muss sicher zur Schule kommen und wieder nach Hause zurückkehren. Das ist das Ziel von Eltern, Lehrkräften, Netzwerkpartnern und Polizei. Gemeinsam wollen wir die Schwächsten für den Straßenverkehr stark machen und zeigen, welche Gefahren auf dem Schulweg lauern. Aber gleichzeitig gilt es auch, auf unsere Jüngsten ganz besonders Acht zu geben und als gute Vorbilder voranzugehen."

