POL-ME: Alleinunfall mit Motorrad: 59-Jähriger schwer verletzt - 2506011

Monheim am Rhein (ots)

Am Montagabend, 2. Juni 2025, verunglückte ein 59 Jahre alter Motorradfahrer in Monheim am Rhein und wurde schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:45 Uhr befuhr der Monheimer mit seiner Kawasaki 1400 GTR die Straße Am Kielsgraben. Als er links in die Baumberger Chaussee einbiegen wollte, verlor er nach eigenen Angaben aufgrund einer rutschigen Fahrbahnmarkierung die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell