Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Greiz (ots)

Wildetaube. Am Montag, dem 14.04.2025, kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 92 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B92 aus Richtung Weida in Richtung Greiz und wollte nach links in die Ortslage Wildetaube einbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug eines 45-jährigen Mannes, wodurch es zur Kollision kam. Der Wagen des 45-Jährigen wurde in der Folge gegen ein drittes Fahrzeug eines 51-Jährigen geschleudert, der ordnungsgemäß am Stoppschild stand. Die 66-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Ihre 58-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Auch der 45-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B92 war für circa zwei Stunden weiträumig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (SR)

